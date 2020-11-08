Bunu yapan şimdi yandı... Hukuki delil olarak sayılıyor!





'10 BİN TESPİT YAPILDI'



Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, pandemi süreciyle birlikte 'e-noterlik' uygulamalarına hız verdiklerini söyleyerek, 'e-randevu', 'e-tespit' ve bazı noterlik işlemlerinin internet ortamında vatandaşların kullanımına açıldığını ifade etti. Cin, sistem ile şimdiye kadar yaklaşık 10 bin işlem yapılarak veri tespit edildiğini belirtti. Dursun Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğine değinerek, şöyle konuştu:



"E-tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği'nin e-tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor."