Dünyanın gözü burada olacak: Türk savunma sanayisinin yeni ürünleri görücüye çıkıyor!

SINIRLAR KALKACAK, ÜCRETSİZ ERİŞİM SAĞLANACAK

Firmalar ve ziyaretçilere zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayan sanal fuar uygulaması XperExpo, aynı zamanda sınırları da ortadan kaldıracak.

Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir noktasından tek bir link ile ziyaretçiler fuarı ziyaret edebilecek. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarıyla internet tarayıcısı üzerinden SAHA EXPO'ya giriş sağlanabilecek.

XperExpo, SAHA EXPO'yu ziyaret etmek isteyen herkese ücretsiz şekilde kayıt yaptırarak sanal fuarın tüm özelliklerinden yararlanma imkanı sunuyor. Bunun yanında, fuar şirketlerinden gelen davet e-postası ile giriş yapan kullanıcılar ise şirketlere toplantı talebinde bulunabiliyor.

Uygulama, SAHA EXPO'ya katılan şirketlere anket, analiz ve raporlama, farklı dil desteği gibi olanaklar sunacak. Şirket yetkilileri hangi kullanıcının, hangi firmanın standını kaç kere ziyaret ettiği, ne kadar süre kaldığı, dosya indirip indirmediği gibi bilgilere de uygulamadan erişilebilecek. Böylece katılımcı firmalar, yapılan analizlerle hedef kitlelerine daha rahat ulaşabilecek ve etkileşim kurabilecek. Ayrıca ziyaretçiler de firmaların insan kaynakları uzmanlarıyla temas kurup iş ve staj başvurusunda bulunabilecek.