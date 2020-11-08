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Güncel 8 Kasım son dakika gelişmeleri: Bugün , tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

'dan gelen son dakika gelişmeleri tüm 'de yakından takip edilen konular arasında yerini alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ederken son günlerde ani iniş ve çıkış yaşayan sarı metale yoğun ilgi devam ediyor. Öte yandan altının gram fiyatı 500 TL'nin üstünde işlem görüyor. Yatırımı bu yönde gerçekleştirmek isteyenler haberimizden canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 Tam, gram, , cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 22:35 ABONE OL
Güncel altın fiyatları 8 Kasım son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… alış ve satış fiyatları üzerindeki gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde son dönemde zirve rakamları gören yatırım aracı için büyük veya küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki değişimler gün içerisinde araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Peki, , tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ve altın fiyatları canlı – güncel rakamlar…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? (8 KASIM 2020)

Geçtiğimiz aylarda hareketliliğini sürdüren sarı metalin alış ve satış fiyatı gün içinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Öte yandan vatandaşlar gün içinde "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna güncel yanıtı arıyor. Bu kapsamda haberimizin devamından tüm gelişmelere canlı rakamlarla ulaşabilirsiniz…

Güncel altın fiyatları 8 Kasım son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 485,11

SATIŞ: 503,88

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.570,00

SATIŞ: 3.599,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.558,00

SATIŞ: 3.612,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları 8 Kasım son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.434,15

SATIŞ: 3.502,17

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.742,10

SATIŞ: 1.760,60

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları 8 Kasım son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 871,10

SATIŞ: 880,30

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları 8 Kasım son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 534,71

SATIŞ: 534,82

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Güncel altın fiyatları 8 Kasım son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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