Güncel altın fiyatları 8 Kasım son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerindeki gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde son dönemde zirve rakamları gören yatırım aracı için büyük veya küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki değişimler gün içerisinde araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ve altın fiyatları canlı – güncel rakamlar…
Geçtiğimiz aylarda hareketliliğini sürdüren sarı metalin alış ve satış fiyatı gün içinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Öte yandan vatandaşlar gün içinde "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna güncel yanıtı arıyor. Bu kapsamda haberimizin devamından tüm gelişmelere canlı rakamlarla ulaşabilirsiniz…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 485,11
SATIŞ: 503,88
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.570,00
SATIŞ: 3.599,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.558,00
SATIŞ: 3.612,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.434,15
SATIŞ: 3.502,17
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.742,10
SATIŞ: 1.760,60
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