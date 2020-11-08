Kasım ayında Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? Bu ayın evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

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ayında yatan iller hangiler? Bu ayın evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Bu kapsamda binlerce vatandaşa maddi destek sağlayan ödeneğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün. Peki, ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? İşte Kasım ayında yatacak ödeneğin detayları…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 17:55 Son Güncelleme: 8.11.2020 17:58 ABONE OL
Güncel liste: Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla yakınlarına ödenen araştırılmaya başlandı. E Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım parası ile vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Peki; evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte ayında evde bakım maaşı yatan iller listesi!

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Kasım ayında bekleyişe başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.
Güncel liste: Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Güncel liste: Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Kasım ayında Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? Bu ayın evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?
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