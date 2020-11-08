Kasım ayında Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? Bu ayın evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla yakınlarına ödenen evde bakım maaşı araştırılmaya başlandı. E Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım parası ile vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Peki; evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte Kasım ayında evde bakım maaşı yatan iller listesi!

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Kasım ayında bekleyişe başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.