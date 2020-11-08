Güncel ve yeni kredi faiz oranları 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

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Güncel ve yeni 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketleri oldukça rağbet görüyor. Hâlihazırda hala kredi çekmek isteyen vatandaşlar, ‘bankaların kredi faiz oranları ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 14:06 Son Güncelleme: 8.11.2020 14:06 ABONE OL
SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan haberleri de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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Güncel ve yeni kredi faiz oranları 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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