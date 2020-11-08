SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde sarı metalin yükselişe geçmesi ve hareketlilik kazanması altın fiyatları son dakika haberlerinin araştırılmasına yol açıyor. Gün içerisinde ve özellikle sabah saatleri itibarıyla vatandaşlar sorgulamalar yaparken bu noktada canlı rakamları da görmek istiyor. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz. İşte 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile güncel rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 KASIM 2020 PAZAR

Koronavirüs başta olmak üzere hem büyük hem küçük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği günlük altın fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın fiyatı 500'ün üzerinde seyrederken büyük bir yükseliş yaşanmaya da devam ediyor. Haberimizin içerisinden 8 Kasım 2020 Pazar altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz.