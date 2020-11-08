Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre maaş zammı oranı yüzde 4.61 oran çıkıyor. Buna göre, en düşük maaş tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı ile ilgili son dakika haberleri…

2021'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.