Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

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: maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

maaşları ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Bu zamlarda ise en büyük etken, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar eşiğinde ise emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili fikirler edinilmeye başlandı. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 08:28 Son Güncelleme: 8.11.2020 08:29 ABONE OL
SON DAKİKA: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

maaşlarına son dakika zam müjdesi! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre maaş zammı oranı yüzde 4.61 oran çıkıyor. Buna göre, en düşük maaş tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı ile ilgili son dakika haberleri…

2021'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

SON DAKİKA: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

530 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.

SON DAKİKA: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

KAYNAK: TAKVİM

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Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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