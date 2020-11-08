SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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HABERİ: ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri sabah saatleri itibarıyla başladı. Hem ülke gündemi hem dünya gündeminden oldukça etkilenen sarı metalin inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle güncel ve canlı rakamlar merak ediliyor. Öte yandan ekonominin merkezi olması nedeniyle de en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 08:43 Son Güncelleme: 8.11.2020 08:43 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde sarı metalin yükselişe geçmesi ve hareketlilik kazanması haberlerinin araştırılmasına yol açıyor. Gün içerisinde ve özellikle sabah saatleri itibarıyla vatandaşlar sorgulamalar yaparken bu noktada canlı rakamları da görmek istiyor. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz. İşte 8 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile güncel rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 KASIM 2020 PAZAR

Koronavirüs başta olmak üzere hem büyük hem küçük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği günlük altın fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın fiyatı 500'ün üzerinde seyrederken büyük bir yükseliş yaşanmaya da devam ediyor. Haberimizin içerisinden 8 Kasım 2020 Pazar altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 485,11

SATIŞ: 503,88

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.570,00

SATIŞ: 3.599,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.558,00

SATIŞ: 3.612,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.434,15

SATIŞ: 3.502,17

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.742,10

SATIŞ: 1.760,60

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 871,10

SATIŞ: 880,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 534,71

SATIŞ: 534,82

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SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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