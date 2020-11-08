Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu

CumhurbaşkanlığıKararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve boşalan göreve de bir dönem Maliye Bakanlığı görevi yapan Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel getirildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı. Ağbal, dün Merkez Bankası başkanlığı görevini Uysal'dan devraldı. Öte yandan Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde oluşturulan Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne de Hasan Yücel getirildi. Yücel yeni görevine 2 Kasım'da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yücel, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Divriği İşletmesi'nde meslek hayatına başladı. 2011'den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışan Yücel, üç yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevindeydi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal (solda), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yardımcısı İbrahim Şenel'e devretti.