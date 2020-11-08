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Yeni müjdelere adım atacak! 'Kanuni' sondaj gemisi böyle görüntülendi

Türkiye milli enerji ve maden politikası ile attığı adımların sonuçlarını almaya devam ediyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Yenikapı açıklarında demir attı. İstanbul Boğazı’nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken ’ne ait kulenin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 16:20 Son Güncelleme: 8.11.2020 17:05 ABONE OL
Yeni müjdelere adım atacak! 'Kanuni' sondaj gemisi böyle görüntülendi

Mersin'in Taşucu Limanı'ndaki bakımlarının ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için 13 Ekim'de yola çıkan , 19 Ekim'de İstanbul Haydapaşa Limanı'da demir atmıştı. Kanuni Sondaj Gemisi bugün Yenikapı açıklarında demirledi.

Yeni müjdelere adım atacak! 'Kanuni' sondaj gemisi böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı'nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken geminin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.

Yeni müjdelere adım atacak! 'Kanuni' sondaj gemisi böyle görüntülendi

Kanuni, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'de Filyos Limanı'nda demirleyecek ve kuleleri tekrar monte edilecek.

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Yeni müjdelere adım atacak! 'Kanuni' sondaj gemisi böyle görüntülendi
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