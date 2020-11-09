Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 689 bin 658 konut ve işyeri yenileniyor. Riskli alan ve yapılarda bulunan yaklaşık 673 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Geçmiş dönemde yaşanan terör olayları sonucu yapısal hasarların bulunduğu Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'deki bölgelerin yeniden imar ve ihya çalışmaları ise tamamlanıyor. Ayrıca 33 ilde 161 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı (KDGPA) ve 11 ilde yaklaşık 138 bin bağımsız birimi içeren 177 KDGPA ve yenileme alanı ilan edildi, çalışmalara başlandı. Dönüşüm alanları ve riskli yapılarda bulunan 1 milyon 396 bin bağımsız birimde ikamet eden 5 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak yaklaşık 15 milyar 596 milyon lira bedel Bakanlık tarafından ilgili belediye başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlara sağlandı. 1999 sonrası yapı denetim kanunundaki yapılan değişikliklerle 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturması sağlandı. Devam eden inşaatların tamamlanmasıyla nüfusun yaklaşık yüzde 45'i depreme dayanıklı konutlarda oturacak.