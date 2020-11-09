Altın fiyatları son dakika haberi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi… Ağustos ayında hareketliliğini sürdüren ve oldukça yükseliş gösteren altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla araştırılan sarı metal hakkındaki canlı rakamlar ise bu noktada önem kazanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs pandemisi nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olan altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika haberleri… Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, tüm gelişmeleri yakından ve güncel şekilde takip edebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 474,05
SATIŞ: 492,50
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.489,40
SATIŞ: 3.539,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.558,00
SATIŞ: 3.612,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.434,15
SATIŞ: 3.502,17
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.702,80
SATIŞ: 1.731,40
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 851,50
SATIŞ: 865,80
GRAM ALTIN
ALIŞ: 525,79
SATIŞ: 525,86