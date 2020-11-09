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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi: 9 Kasım 2020 Pazartesi , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen haberleri yakından takip ediliyor. Gram altının 500 TL üzerinde seyretmesi canlı rakamları bu noktada önemli kılarken vatandaşlar sabah saatleri itibarıyla araştırmalara başladı. Küçük ve büyük yatırımcıların ilgi odağı haline gelen ve ekonominin merkezi kabul edilen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 9.11.2020 07:04 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi… Ağustos ayında hareketliliğini sürdüren ve oldukça yükseliş gösteren ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla araştırılan sarı metal hakkındaki canlı rakamlar ise bu noktada önem kazanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs pandemisi nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olan altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 KASIM 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları son dakika haberleri… Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, tüm gelişmeleri yakından ve güncel şekilde takip edebilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,05

SATIŞ: 492,50

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.489,40

SATIŞ: 3.539,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.558,00

SATIŞ: 3.612,00

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Altın fiyatları son dakika haberi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.434,15

SATIŞ: 3.502,17

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.702,80

SATIŞ: 1.731,40

Altın fiyatları son dakika haberi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 851,50

SATIŞ: 865,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,79

SATIŞ: 525,86

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Altın fiyatları son dakika haberi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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