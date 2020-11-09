Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 9 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar

son dakika hareketliliği: 9 Kasım Bugün , gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek oldu? canlı ve güncel rakamlar

Piyasaların ilk günü itibariyle ’dan gelen son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar dolardaki ani yükseliş ve iniş grafiği sebebiyle sarı metale yöneliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı son günlerde rekor seviyelerde seyrederken canlı ve güncel rakamlar bilgisi merak ediliyor. En son gram altın fiyatı alış 491,22 TL’den işlem görerek sert düşüşe geçti. Peki Bugün , Tam, yarım, çeyrek ve gram oldu? İşte 9 Kasım canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 9.11.2020 18:39 Son Güncelleme: 9.11.2020 18:43 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 9 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takip ettiği son dakika hareketliliği araştırılan konular arasında yer alıyor. Her gün canlı ve güncel rakamlar bilgisini 'dan takip eden vatandaşlar sarı metale yoğun ilgisini sürdürüyor. Yatırım ve birikim alanında döviz kurlarından daha çok tercih edilen altının gram fiyatı bugün 491,22 TL'den işleme başladı. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sebebiyle bugün , Tam, yarım, çeyrek ve gram , kaç TL? İşte 9 Kasım haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yeni haftanın ilk gününde de yakın mercekten takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren sorusuna yanıt aranırken altının gram fiyatı 500 TL'nin altına düşmesi yatırımcıları hareketlendirdi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

İşte güncel ve canlı son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 9 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.270,00

SATIŞ: 3.319,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.160,93

SATIŞ: 3.226,82

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 9 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.583,80

SATIŞ: 1.607,50

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,05

SATIŞ: 492,50

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.489,40

SATIŞ: 3.539,50

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 9 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 791,90

SATIŞ: 803,80

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,61

SATIŞ: 487,73

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 9 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA