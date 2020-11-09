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’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağlandı

’de Çoruh Havzası üzerinde yapılan ve işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, bugüne kadar 33 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine 20 milyar TL katkı sağladı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 9.11.2020 17:12 ABONE OL
Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağlandı

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES, Artvin Barajı projesi ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları işletmeye alındıktan, bugüne kadar yaklaşık olarak 33 milyar kilowatsaat enerji ürettiğini ve üretimde milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladığını söyledi.

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Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağlandı
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