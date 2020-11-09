Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor, emekli zammı ile ilgili fikir almaya çalışıyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verileri açıklandı ve açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yüzde 4.61 olacağı ön görülen zam oranında ise artış gözlemlenebilir. Buna göre, SSK ve Bağ-KUR emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilir, zam detaylarını bulabilirsiniz…

EMEKLİYE MÜJDE! 2021 OCAK'TA MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.