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Emekli maaşlarına zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, gözünü Ocak ayına çevirdi. rakamlarının belirleyici olacağı maaş artışı öncesi 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan 4 aylık enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarına şu aşamada yüzde 4.61 oranında zam yapılacağı ön görülüyor. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zamları ve konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 9.11.2020 09:12 ABONE OL
Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmelerini takip ediyor, ile ilgili fikir almaya çalışıyor. Şu ana kadar 4 aylık verileri açıklandı ve açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yüzde 4.61 olacağı ön görülen zam oranında ise artış gözlemlenebilir. Buna göre, SSK ve Bağ-KUR emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilir, zam detaylarını bulabilirsiniz…

EMEKLİYE MÜJDE! 2021 OCAK'TA MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

Peki, SSK ve BAĞKUR emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Maaşlara 286 TL zam gelecek

Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.

Esnaflara en az 1971 TL maaş

En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

530 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

KAYNAK: TAKVİM

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

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Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geliyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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