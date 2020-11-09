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İSTANBULLULAR DİKKAT: ’den ve uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

Genel Müdürlüğü’nden önümüzdeki 5 güne ilişkin raporu geldi. MGM tarafından olarak yayınlanan raporda, yarından itibaren Marmara bölgesi ve Karadeniz’de sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Meteoroloji, özellikle İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu ve uyarısı…

Giriş Tarihi: 9.11.2020 10:36 ABONE OL
İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. MGM'den gelen rapora göre, yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji, Marmara bölgesi ve Karadeniz'de yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; bölge bölge bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, hava durumu tahminlerini görebilirsiniz.

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? ( 9 KASIM PAZARTESİ 2020)

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

9 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

10 KASIM SALI HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

11 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

12 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

13 KASIM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

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İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?
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