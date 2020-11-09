İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. MGM'den gelen rapora göre, yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji, Marmara bölgesi ve Karadeniz'de yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu…
Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; bölge bölge bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, hava durumu tahminlerini görebilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
9 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
10 KASIM SALI HAVA DURUMU RAPORU
11 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU