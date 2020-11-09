İSTANBULLULAR DİKKAT: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Yağışlar ne zaman başlayacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? ( 9 KASIM PAZARTESİ 2020)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.