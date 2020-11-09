İzmirli inşaat firmalarından depremzedelere destek

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok inşaat firması, ellerindeki boş konutları, çadırlarda kalan depremzedelere 1 yıllık süre için ücretsiz olarak tahsis etti. Bir firmanın 100 daire ile başlattığı kampanyada, başka firmaların da katılımıyla daire sayısı 200'ü buldu. Bornova Belediyesinin de kampanyaya dahil olmasıyla toplamda 500 aileye ev bulunması hedefleniyor. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kampanya kapsamında depremzedelere ev eşyası desteğinin de verildiğini kaydeden İduğ, şöyle konuştu: "Tahsis edilen evleri, evi ağır hasarlı olan vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Belediye olarak bize gelen bağışları da bu depremzedelere veriyoruz. Kampanyada 500 eve ulaşmayı istiyoruz." İduğ, depremzedelerin acil ev ihtiyacını en azından 1 yıl için gidermeyi istediklerini de sözlerine ekledi.