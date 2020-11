Merkez Ankara'da ofis etabı satışa çıkıyor

Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara projesinin tüm dünyada şehirlere kattığı mimari değerlerle tanınan New York merkezli Kohn Pedersen Fox (KPF) firmasının Londra ofisinde tasarlandığını hatırlattı. Merkez Ankara'nın şehrin en görkemli ve prestijli iş merkezine ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Erdoğan, üç iş kulesinde farklı kullanımlara imkân verecek fonksiyon ve ölçülerde tasarlanan toplam bin 302 ofisten ilk etapta 914 adedinin satışa açıldığını söyledi.

Fatih Erdoğan, başkentin en önemli akslarından Konya Yolu üzerinde yükselen 48 katlı Süper Kule ve ayrıca her ikisi 32'şer kattan oluşacak Teras Ofis ve Kollektif Ofis kuleleri ile Merkez Ankara'nın tamamlanacağını söyledi. Merkez Ankara'nın şehir merkezinin en büyük parkı olacak AKM millet bahçesine komşu konumda, bakanlıklar ve kamu binalarının, üniversitelerin, şehir hastanelerinin, eski ve yeni adalet saraylarının, otellerin, alışveriş merkezlerinin ve iş dünyasının bulunduğu bir lokasyonda yer aldığını hatırlatan Fatih Erdoğan, "Yüksek Hızlı Tren (YHT) garına ve Ankara'nın her köşesini birbirine bağlayan metro istasyonlarına komşu olan Merkez Ankara, hem şehre hem de Türkiye'nin her yerine hızlı, kolay ve konforlu ulaşım imkânı sunacak" diye konuştu.

Merkez Ankara'da 63 m2'den 448 m2'ye kadar farklı büyüklüklerde ofislerin yer aldığını belirten Fatih Erdoğan, ofislerin istenirse bir araya getirilerek daha büyük kullanımlar için hizmet verebileceğine dikkat çekti. Fatih Erdoğan, başlangıç fiyatı 533 bin TL olan ofislerin lansman kampanyasını ise şöyle özetledi:

Konut etabından yatırım yapanların yüksek kazanç sağladığı Merkez Ankara'da ofis yatırımcıları için de kaçırılmayacak bir lansman kampanyası hazırladık. Bu kampanyada sadece yüzde 5 peşinat ödeyerek ofis sahibi olmak mümkün... İlk iki yıl taksit ödemesi yok. Taksitleri ödemeye üçüncü yılda başlamak üzere, Emlak Konut bünyesinde 0,99 oran ile 120 ay vade imkanı sunuyoruz. Bu kampanyada banka, dosya masrafı ya da hayat sigortası masrafı yok."

Fatih Erdoğan, Merkez Ankara'nın konut satışları açısından yaz dönemini çok verimli geçirdiğini de söyledi. Emlak Konut'un düzenlediği 'Hayallerini Erteleme Kampanyası' kapsamında en fazla konut satışı ve sözleşme yapan proje olduklarını ifade eden Fatih Erdoğan, "Bu süreçte rekor bir performansla, iki ay gibi kısa bir zaman diliminde 600'ün üzerinde konut sattık. Böylece ilk konut etabımızın satışını tamamlamış ve ikinci konut etabımızın satışına da hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Konut kredisi faizlerindeki artışa rağmen, projemize olan yoğun ilgi halen devam ediyor. Toplam 1.425 konutumuzun 1.070 adetini yani yüzde 75'ini satmış durumdayız" dedi.

MİLLET BAHÇESİ MANZARALI OFİSLER

Merkez Ankara Ofis Parkı, hemen yanı başında bulunan 1,7 milyon metrekarelik Millet Bahçesine komşu konumuyla, doğa ve şehir manzarasıyla, eşsiz merkezi lokasyonu ve ulaşım kolaylığıyla, fonksiyonel alt yapısı ve efektif alan çözümleriyle ölçek fark etmeksizin tüm kullanıcılarına mükemmel bir çalışma ortamı sağlıyor. İkonik tasarımıyla sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin modern mimarideki simge binalarından biri olacak Süper Kulesi, hemen her ofise kendine ait açık alanlar sunan Teras Ofis Kulesi, içi yapılı olarak teslim edilecek kompakt ve kullanışlı alanlar sunan Kolektif Ofis Kulesi ile Merkez Ankara, her türlü ofis ihtiyacına prestijli ve yeni nesil çözümlerle cevap veriyor.

En ince ayrıntısına kadar özenle tasarlanıp inşa edilen Merkez Ankara Ofis Parkı, ortak katlarda oluşturulmuş dinlenme alanları, kış bahçeleri, tahsisli otoparklar ve VIP giriş çıkış imkanları, yeme içme ve her türlü ihtiyaçlarına kolayca ulaşabilecekleri açık hava alışveriş merkezi ile ofis sakinlerine ayrıcalıklı bir iş yaşamı sunuyor.