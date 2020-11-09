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! Bankaların güncel : Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ve yeni ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ile birlikte ekonomik anlamda olumsuzluklar da beraberinde geldi. Bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketleri vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ‘bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?’ sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 9.11.2020 09:53 ABONE OL
SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel , ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve haberinin ayrıntıları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35

SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

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SON DAKİKA! Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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