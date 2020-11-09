THY 2021 CEV Challenge Kupası için uçuşa hazır

Üst üste iki kez namağlup Balkan Şampiyonu olarak Türkiye'yi Avrupa'da başarılı şekilde temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller etabında sahne alıyor.



THY'nin 2021 CEV Challenge Kupası heyecanı yarın saat 17.00'de Hırvatistan temsilcisi OK Kastela takımı ile oynayacağı 16'lı Finaller etabı ilk maçıyla başlayacak. Takımların ortak kararı ile iki maç da 10-11 Kasım 2020 tarihlerinde saat 17:00'de İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda oynanacak.





İLKER AYCI'YA TEŞEKKÜR



16'lı Finaller öncesi konuşan THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım, ligin ilk devresini hedefledikleri yerde tamamladıklarını belirterek Avrupa hedeflerini devam ettirebilmeleri içini iki önemli maça çıkacaklarını söyledi.



Türkiye'nin en değerli markası olan Türk Hava Yolları çatısı altında faaliyet gösteren bir kulüp olduklarının altını çizen kaydeden Yıldırım "Hedefimiz her zaman yapabileceğimizin en iyisini başarmak. Böyle bir markaya bu yakışır. 2016 yılından bu yana faaliyette olan genç ve yeni bir takım olmamıza rağmen her sene üstüne ekleyerek ilerliyoruz. Şu ana kadar koyduğumuz tüm hedefleri başarıyla tamamladık. Bu kulübün en önemli mimarı, vizyonu ve destekleriyle THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, aynı zamanda da Kulüp Başkanımız Sayın İlker Aycı'dır. Türk sporuna ve takımımıza katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.





İNANCIMIZ TAM



Takım Menajeri Gizem Giraygil ise "Salı ve Çarşamba günü oynayacağımız maçlarda rakibimize üstünlük sağlayıp turu geçeceğimize inancım tam. İlerleyen turlar için CEV'in alternatif yollar düşündüğü haberini aldık. Umarım bütün takımların çıkarı ve sağlığının gözetildiği kararlar alınır ve biz de geçen sene pandemi sebebiyle yarım kalmış olan Challenge Kupası şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederiz" dedi.





KAZANMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ



Baş antrenör Marcello Abbondanza "Koronavirüs nedeniyle yarı finalde durmak zorunda kaldığımız geçen sezonun ardından, yeniden Avrupa'da mücadele etmeye başlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu hedefe ulaşmayı çok istiyoruz ve kupayı kazanmak için çok çalışıyoruz." diyerek düşüncelerini ifade etti. Kptan Şeyma Ercan da Challenge Kupası maçlarının hepsinin final niteliğinde olduğunu ifade ederek maçları kazanıp mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.Takımın başarılı orta oyuncusu Aslı Kalaç ise "Bu sezonun ilk CEV Challenge Kupası maçına çıkacağımız için heyecanlıyım. Challenge Kupası eleme usulü bir turnuva olduğu için, her maçın önemi büyük. Adım adım kupaya doğru gideceğimize inancım tam"diye konuştu.