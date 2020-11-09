Yılın 10 ayında 70.6 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ekim ayına ait hava yolu uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; koronavirüs salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan önlemler sayesinde Türkiye'de ise beklenen düzeyde yolcu hareketliliği yaşandı.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında ekim ayında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti. Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 oldu.



İSTANBUL HAVALİMANI'NI 2 MİLYON YOLCU KULLANDI



İstanbul Havalimanı'nda ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 283, dış hatlarda 10 bin 442 olmak üzere toplamda 15 bin 725 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 626 bin 731, dış hatlarda 1 milyon 305 bin 751 olmak üzere toplamda 1 milyon 932 bin 482 olarak gerçekleşti.



10 AYDA 70 MİLYON YOLCU



Bu yılın ilk 10 ayında ise üst geçişler ile birlikte toplam 893 bin 359 uçağa hizmet verilirken toplam yolcu trafiği 70 milyon 639 bin 342 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 414 bin 264 ton, dış hatlarda 1 milyon 551 bin 344 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 965 bin 608 tona ulaştı.