Ankara’nın ‘Merkezi’ne 3 yeni iş kulesi dikecek

Ankara'nın şehir merkezindeki en büyük arazisi eski EGO Garajı'nın yerine yapılan 'Merkez Ankara' projesinde ofisler satışa çıktı. Pasifik İnşaat'ın Emlak Konut GYO ihalesiyle aldığı 125 bin metrekare alanda hayata geçen projede ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel yer alıyor. Türkiye'de tek parselde yapılan en büyük karma projeyi inşa ettiklerini belirten Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Ankara'ya 3 yeni iş kulesi kazandıracaklarını söyledi.Projenin New York merkezli Kohn Pedersen Fox (KPF) firmasının Londra ofisinde tasarlandığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin simge yapılarını inşa ediyoruz. Merkez Ankara Ofis Parkı bölümünde 48 katlı süper kule ile 32'şer kattan oluşan teras ofis ve kollektif ofis kulleri yer alacak. Toplam bin 320 bağımsız bölüm var. Fonksiyonları ve teknoloji altyapısı ile dikkat çeken projemizle Ankara iş dünyasına level atlatıyoruz" dedi.Projedeki konutların yoğun talep gördüğünü dile getiren Erdoğan, Emlak Konut'un düzenlediği 'Hayallerini Erteleme Kampanyası' kapsamında en fazla konut satışı ve sözleşme yapan proje olduklarını ifade etti. Fatih Erdoğan, "İki ayda 600'ün üzerinde konut sattık. Böylece ilk konut etabımızın satışını tamamladık ve ikinci etap satışına da hızlı bir başlangıç yaptık. Toplam bin 425 konutumuzun bin 70 adetini yani yüzde 75'ini sattık" diye konuştu.KONUTLARDA yapılan avantajlı ödeme şartlarını ofislere taşıdıklarını belirten Fatih Erdoğan, "Emlak Konut GYO bünyesinde bankasız vadelendirme imkânı sunuyoruz. Yüzde 5 peşinat, 2 yıl taksit ödemesiz kampanyamızda 120 ay vade ve yüzde 0.99 faiz oranı geçerli olacak. Ofisini alan yatırımcı üçünçü yılda ödemeye başlayacak" dedi.