Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AYM’den CHP’ye bir ret daha

’den ’ye bir ret daha

(), Cumhurbaşkanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas etmesine yönelik düzenlemesini anayasaya uygun buldu. Her kanunu düzenlemeyi AYM'ye götüren bir kez daha hüsrana uğradı

ANKARA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 ABONE OL
AYM’den CHP’ye bir ret daha
CHP Cumhurbaşkanlığı tarafından 2018'de yayımlanan iki numaralı genel kadro ve usulü hakkındaki kararnamenin 5. maddenin 1 numaralı fıkrasındaki "Bu cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ihdas edilir" hükmünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM'ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda CHP'nin başvurusunu reddetti. Yüksek mahkeme düzenlemenin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
AYM’den CHP’ye bir ret daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA