AYM’den CHP’ye bir ret daha

CHP Cumhurbaşkanlığı tarafından 2018'de yayımlanan iki numaralı genel kadro ve usulü hakkındaki kararnamenin 5. maddenin 1 numaralı fıkrasındaki "Bu cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ihdas edilir" hükmünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM'ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda CHP'nin başvurusunu reddetti. Yüksek mahkeme düzenlemenin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.