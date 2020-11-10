Bankaların desteği büyümeye ivme katacak

BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bütçe teklifi Meclis'e sunuldu. Sektör, yatırımlar ve mali sistemin güçlendirilmesi hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam edecek. Toplam aktif büyüklüğü bu yıl 6 trilyon lira olan sektörün 2021'de 6.6 trilyon, 2023'te de 8.2 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor. Bu yıl yüzde 120 olan sektörün aktif büyüklüğünün milli gelire oranı 2023'te yüzde 130'a çıkacak. Verilen kredilerin türler itibarıyla toplamı bu yıl 3.5 trilyon lira olurken, gelecek yıl 3 trilyon 850 milyar lira, 2022'de 4 trilyon 235 milyar lira, 2023'te de 4 trilyon 658 milyar lira olacak. Bankacılık kredilerinin GSYH'ya oranı bu yıl yüzde 73'e çıkarken, 2023 tahmini ise yüzde 80 oldu. Yabancı para cinsinden mevduatın toplam mevduata oranının yüzde 50'den yüzde 45'e düşürülmesi hedefleniyor. Bankacılık sistemi dönem net kârı bu yıl 67 milyar lira olurken, 2021'de 74 milyar, 2022'de 81 milyar ve 2023'te 89 milyar öngörüldü. BDDK tarafından bu yıl banka bazında 20 gözetim raporu hazırlanırken, gelecek yıl bu sayının 35 olması hedefleniyor.