GÜNCEL LİSTE | Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Kasım ayında evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla yakınlarına ödenen evde bakım maaşı araştırılmaya başlandı. E Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım parası ile vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Peki; evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte Kasım ayında evde bakım maaşı yatan iller listesi!
1- İzmir
2- Hatay
3- Tokat
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.