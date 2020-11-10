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İstihdam teşviki düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme

İstihdam teşviki ve yapılandırma düzenlemelerini de içeren ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, esnek çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılacağı öğrenildi

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:13 ABONE OL
İstihdam teşviki düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme

İstihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, esnek çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

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İstihdam teşviki düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme
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