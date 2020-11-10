İstihdam teşviki düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme

İstihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, esnek çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...