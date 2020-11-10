Otomotivde hami dönemi başlıyor

Türkiye'nın otomotiv sektöründe kalifiye eleman sorununa çözümde mesleki ve teknik eğitim okulları önemli rol üstlenecek. Okul Hamiliği Uygulamaları kapsamında bugüne kadar 436 okulda 887 protokol yaşama geçirilirken, işbirliği çalışmaları otomotiv sektöründe devam edecek. Meslek yüksekokullarının otomotiv bölümündeki öğrenci sayısı 10 bini geçerken, çalışan işgücünün mesleki yeterlilik belgesi alması da desteklenecek.Mesleki eğitim ile iş dünyası arasında bağları güçlendirmek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek amacıyla mesleki ve teknik eğitim okullarıyla firmalar arasında işbirliği protokolleri imzalanıyor. Bu kapsamda Okul Hamiliği Uygulamaları otomotiv başta olmak üzere savunma sanayi, bilişim, elektronik teknolojileri alanlarında devam edecek. Yüksek katma değer oluşturması öncelikli sektörlerde nitelikli işgücü kapasitesinin oluşturulması için program tanımı yapılan yüksekokullardaki kayıtlı öğrenci sayısı 112 bini geçti. Otomotiv sektöründe eğitim gören öğrenci sayısı 10 bin 615 oldu. Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecek. Sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında otomotiv sanayiine yönelik imalat tesisleri tamamlanacak.