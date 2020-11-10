Savunma devlerinden sanal buluşma

Savunma sanayisinin en büyük buluşmalarından SAHA EXPO, sanal fuar konseptiyle açıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanal olarak 10-13 Kasım arasında düzenlenecak sanal fuar, 9 Nisan 2021'e kadar açık kalacak. Üç boyutlu stantların yer aldığı fuara, yerli ve yabancı 288 firma, 355 3D ürün, 631 ürün tanıtım videosu, bin 540 ürün ve firma tanıtım kataloğu ile yer aldı. Fuara, 44 ülkeden 288 firmanın katılacağını belirten SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "174 delegasyon ve bunlara tahsisli 826 sanal toplantı salonunda 5 ay boyunca ikili ya da çoklu çevrimiçi toplantılar yapabilecek. Şu anda konfirme edilmiş 13 bin 644 toplantı mevcut. Bugün sunduğumuz rakamlar hem delegasyon hem toplantı sayısı sürekli artacak" diye konuştu. Dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarının açılışını yapmaktan gurur duyduklarını belirten Bayraktar, 15 yıl önce Türkiye'de savunma sanayisinin yüzde 20 yerlilik oranına sahip olduğunu hatırlattı.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de önceki yıllarda küresel oyuncular arasında önemli iş birliği imzalarının atıldığına belirterek şunları söyledi: "SAHA EXPO 2020'nin, Türk savunma sanayisinin gücünü ve görünürlüğünü sanal dünyaya taşıyan ilk fuar olma özelliğiyle küresel bir başarı sağlayacağına eminim. 2002'de proje sayımız sadece 60'lar civarındayken bugün 700'leri geçen proje sayımız var. Ciromuz 1 milyar doları bile bulmazken bugün 11 milyara yaklaştı. Savunma ve havacılık sanayi bütçemiz 2002'li yıllarda 5.5 milyar dolar civarındayken şu anda 60 milyar doları aşan bir rakama ulaşmış bulunmaktayız." Sektörde 2002 yılında sadece 50 civarında olan firma sayısının 1.500'ü aştığını ifade eden Demir, Ar-Ge harcamalarının yok denilecek seviyelerden 1.5 milyar dolara çıktığını söyledi.SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son sekiz senede, savunmada toplam yatırım tutarı 13 milyar lira olan 421 projeye teşvik belgesi verdiklerini belirtti. Varank, "Bu projeler sayesinde, 11 binden fazla istihdam oluştu. Sektördeki 48 Ar-Ge ve tasarım merkezinin, çeşitli vergi istisnaları ve prim desteklerinden faydalanmasını sağlıyoruz. TÜBİTAK aracılığıyla yürütülen 813 projeye 5 milyar liraya yakın destek verdik. Ülkemizin ilk milli seyir füzesi (SOM), ilk güdüm kiti ailesi, ilk kanatlı güdüm kiti ve ilk nüfuz edici bombasını TÜBİTAK SAGE geliştirdi. Ayrıca ilk hava hava füzelerimiz de bu ayın sonunda test edilecek" dedi.Programda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, geçen yıl savunma sanayii sektörünün 2.4 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatarak, "Bu sene ilk 10 ay itibarıyla, 1.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Pandemi koşullarına rağmen yüzde 10.4 bir artış var" dedi. İkinci çeyrekte pandemiden etkilenen ihracatın üçüncü çeyrek ile beraber yüzde 33.9 ihracat artış gösterdiğini anlatan Pekcan, "Pandemi sonrasında oluşacak yeni düzende Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.