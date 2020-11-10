Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Piyasanın kalbinin attığı kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları haberlerine göre; altının gram fiyatı 500 TL'yi aşkın rakamlarıyla dikkat çekiyor. Salgın sürecinde rekor seviyelere ulaşan altını yatırım amacıyla değerlendiren vatandaşlar güncel gelişmelerden haberdar olmak isterken konuyla ilgili araştırmalarını da gerçekleştiriyor. Buna göre; 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları 11 Kasım 2020 gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI CANLI VE GÜNCEL GELİŞMELER! (11 KASIM 2020)

Altın fiyatları üzerindeki canlı gelişmelerden haberdar olmak isteyen vatandaşlarımız için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram gibi tüm çeşitlerin güncel fiyatlarına erişebilir yatırımlarınızı bu gelişmelere göre yönlendirebilirsiniz…