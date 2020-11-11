11 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay farklı günlerde hesaplara yatan evde bakım maaşı ödemeleri merak edilmeye başlandı. E Devlet üzerinden sorgulamalar yapılırken evde bakım parası bugün yattı mı araştırmaları da başladı. Evde bakım parasının tarihleri illere göre değişiklik göstererek hesaplara yatmaktadır. Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylarına ulaşabilirsiniz.
Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylarına ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ
11 KASIM ÇARŞAMBA EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER LİSTESİ
1- İzmir
2- Hatay
3- Tokat
4- Osmaniye
5- Afyonkarahisar
6- Kırklareli
EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.