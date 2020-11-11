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Haberler Ekonomi Haberleri 11 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

11 Kasım 2020 yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakan kişilere verilen her ay farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Hal böyle olunca yattı mı, ne zaman şeklindeki soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Haberimizin içerisinden listesine ulaşabilirsiniz. İşte 11 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Giriş Tarihi: 11.11.2020 10:05 ABONE OL
11 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay farklı günlerde hesaplara yatan ödemeleri merak edilmeye başlandı. E Devlet üzerinden sorgulamalar yapılırken bugün yattı mı araştırmaları da başladı. Evde bakım parasının tarihleri illere göre değişiklik göstererek hesaplara yatmaktadır. Haberimizin içerisinden listesi ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

11 KASIM 2020 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

11 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

11 KASIM ÇARŞAMBA EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- İzmir

2- Hatay

3- Tokat

4- Osmaniye

5- Afyonkarahisar

6- Kırklareli

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

11 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

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11 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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