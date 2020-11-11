81 bin işletmeye 5.2 milyar TL finans desteği

Hükümet, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla 64 bin işletmeye yenilikçi ve teknolojik bir yapı oluşturmalarına katkı sağlamak için 5 milyar 75 milyon lira finansman desteği verecek. Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi programına da 2021 yılında 1.9 milyar lira, 2022'de 2.1 milyar lira, 2023'te ise 2.2 milyar lira olmak üzere 5.2 milyar liralık kaynak aktarılacak.İşletmelerin ve girişimcilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için KOSGEB tarafından üç yıllık dönemde 81 bin KOBİ'ye destek verilecek. KOSGEB kanalıyla bu yıl 15 bin işletmeye 1 milyar lira aktarıldı. Üç yıllık dönemde 35 bin 490 işletmeye 4 milyar 75 milyon liralık destek sağlanacak. Bu yıl 18 bine çıkan desteklenen girişimci sayısı üç yılda 39 bine ulaşacak. KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisinin payı yüzde 70'e çıkarken, küçük işletmelerin ihracat içindeki payı da yüzde 56.3'e çıktı. Yerli üretimle desteklenen ürün sayısı da 70'e ulaştı. Üç yıllık dönemde de 150'ye ulaşması bekleniyor. Program kapsamında yatırımı yapılan teknolojik ürün sayısı 411'e ulaşırken, bu yıl 3 bin 500 kadın girişimcilik desteklerinden yararlandı, bu sayı üç yıllık dönemde 12 bine çıkacak.