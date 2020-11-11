Çin’e kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarının Türk kanatlı sektörüne açıldığını ve 6 Kasım itibarıyla ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatının başladığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne kanatlı et ve ürünleri ihracatının yapılması amacıyla yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğine dikkati çekerek, "Kanatlı eti ve ürünleri ihracatında dünyanın önemli ithalatçılarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarını Türk kanatlı sektörüne açması, sektörümüz açısından çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte daha fazla işletmenin ihracat yapması için onaylı işletme sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi. Bakan Pakdemirli, bu yıl Çin'e süt ürünleri ihracatının da başladığını ve 56 işletmenin onaylandığını anımsatarak, hali hazırda süt ürünleri ihracatının sorunsuz şekilde devam ettiği vurguladı.