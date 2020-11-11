Generali Sigorta'dan depremde eşyaları zarar görenlere destek

SİGORTA şirketleri depremde evlerdeki hasarlar dışında diğer hasarları da karşılamaya devam ediyor. İzmir depremi nedeniyle sigortalıların zarar gören eşyalarına ilişkin tazminat taleplerini, konut poliçelerindeki teminat limitleri kapsamında herhangi bir muafiyet uygulanmadan karşılanacak. Generali Sigorta, başta İzmir olmak üzere çevre illeri de etkileyen şiddetli deprem sonrasında konutları zarar gören sigortalıların eşya hasarlarını en kısa sürede ve eksiksiz olarak tazmin edebilmek üzere bir takım değişikliklere gitti. Generali Sigorta, sigortalıların deprem nedeniyle zarar gören eşyalarına ilişkin tazminat taleplerini, konut poliçelerindeki teminat limitleri kapsamında herhangi bir muafiyet uygulanmadan karşılayacak.Ayrıca sigortalıların kasko poliçelerindeki "doğal afetler teminatı" kapsamındaki zararları da yenileme dönemindeki hasarsızlık indirimlerini etkilemeden ivedilikle tazmin edilecek. Depremden etkilenen sigortalıların talepleri öncelikli olarak değerlendirilecek. Depremden konutları ve eşyaları etkilenen sigortalılar; 0850 555 55 55 numaralı çağrı merkezine 7/24 ulaşarak hasar bildirimlerini gerçekleştirebilecek. Ya da generali@generali. com.tr e-posta adresine günün talepler e-mail yoluyla iletebilecek.