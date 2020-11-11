İzmir’in sigorta bilançosu 700 milyon TL

Türkiye'yi derinden sarsan İzmir Seferihisar depreminde bir yandan yaralar sarılırken, bir yandan da depremin bilançosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), verilerine göre 14 ilden dün itibarıyla 15 bin hasar ihbarı geldi. Bu rakamın 14 bini ise İzmir'den. Bu rakamın 40 binlere çıkması bekleniyor. SABAH'ın sorularını yanıtlayan DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk, "Nihai olarak 40 bin rakamına ulaşma yönünde bir beklentimiz var şu anda. Bugüne kadar DASK tarafından yapılan ödeme 15 milyon liraya ulaştı. Tüm dosyalar bize ulaşınca rakamın 600-700 milyona çıkacağını düşünüyoruz" dedi.Depremden bu yana sahada olduklarını ve 110 uzman eksperin bölgede çalıştığını belirten Öztürk, "Hasarlı yapılar gelmeye devam ediyor. Az hasarlı ancak büyük bir alana yayılmış bir depremle karşılaştık. En büyük hasar Bayraklı'da oldu. Ancak ağırlıklı olarak Karşıyaka ve Bornova'dan da yeni hasar tespitleri gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.İzmir depreminin Türkiye genelinde günlük poliçe üretimini yüzde 37 artırdığının da altını çizen Öztürk, "Ege Bölgesi'nde yüzde 56'lık bir DASK oranı vardı. Yüzde 59'lara kadar geldi. Ege'de yüzde 118, İzmir'de yüzde 169, Türkiye genelinde yüzde 37 arttı. DASK, İzmir dahil depremden etkilenen toplam 14 ilden 9 Kasım itibarıyla yaklaşık 15 bin hasar ihbarı aldı. sonuçlanan dosyalar için 15 milyon TL tazminat ödemesi yaptı. İzmir'deki ikinci DASK İletişim Merkezi de Sakarya Caddesi'nde hizmete girdi. Depremin ardından İzmir'deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 bin 55'ten 660 bin 954'e yükseldi. Muğla bölgedeki en yüksek orana sahip şehir olarak dikkat çekiyor. Muğla'da oran yüzde 75. En düşük şehir ise yüzde 36 ile Afyonkarahisar oldu" dedi.İZMİR depremi DASK'ın bölgede iletişim merkezi kurduğu ilk vaka oldu. DASK, ikinci DASK İletişim Merkezi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Sakarya Caddesi üzerindeki İyilik Noktası'nda kurdu. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahibi olan ve evleri depremden hasar gören vatandaşlar, bu merkezden hasar ihbarını nasıl yapacakları ile ilgili bilgi alıp hasar dosyalarını takip ediyor.