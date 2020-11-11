‘Önce müşterime’ çağrı merkezi ödülü

AKSİGORTA pandemi döneminde kurulan Önce Müşterim Ekibi ile Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde En İyi Uzaktan Takım kategorisinde birinci oldu. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren evden çalışma modeline geçiş yapan Aksigorta, dijital ortamda kurulan bu ekiple Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde En İyi Uzaktan Takım kategorisinde birincilik elde etti. Uzaktan çalışma modelinin sorunsuz işlediğini dile getiren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, "Haziran ayında çağrı merkezimizde yeni bir seviye olarak kurduğumuz şikâyet yönetim ve memnuniyet ekibimiz olan 'Önce Müşterim' ekibi, başarılı işleri ve yüksek performansı ile IMI Conferences tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde pandemi döneminde kurulan en iyi uzaktan takım olarak seçildi" diye konuştu.