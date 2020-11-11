SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Kapalıçarşı'da bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketleri gün içerisinde binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ani iniş ve çıkışları ile dikkat çeken sarı metale küçük ve büyük yatırımcılar rağbet gösterirken yatırımlarını doğru değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamlardan da haberdar olmak isteyerek araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu noktada " bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:38 Son Güncelleme: 11.11.2020 08:38 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Piyasanın kalbinin attığı kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları haberlerine göre; altının gram fiyatı 500 TL'yi aşkın rakamlarıyla dikkat çekiyor. Salgın sürecinde rekor seviyelere ulaşan altını yatırım amacıyla değerlendiren vatandaşlar güncel gelişmelerden haberdar olmak isterken konuyla ilgili araştırmalarını da gerçekleştiriyor. Buna göre; bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları 2020 gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI CANLI VE GÜNCEL GELİŞMELER! (11 KASIM 2020)

Altın fiyatları üzerindeki canlı gelişmelerden haberdar olmak isteyen vatandaşlarımız için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram gibi tüm çeşitlerin güncel fiyatlarına erişebilir yatırımlarınızı bu gelişmelere göre yönlendirebilirsiniz…

Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.160,93

SATIŞ: 3.226,82

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CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 3.295,00

SATIŞ: 3.345,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 446,95

SATIŞ: 464,23

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.605,10

SATIŞ: 1.626,20

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 802,6000

SATIŞ: 813,2000

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 492,4290

SATIŞ: 492,5230

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Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.296,70

SATIŞ: 3.324,60

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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