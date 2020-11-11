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Son dakika haberi: sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve fiyatları ne kadar?

Altın kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün de art arda geliyor. Son günlerde yükselişe geçen altının gram fiyatı dün itibariyle düşüşteydi. Bugün de hızlı düşüşünü sürdüren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı merak konusu olurken, uzmanlardan gelen altın yorumları da önem taşıyor. Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ve fiyatları ile ilgili son durumu canlı ve anlık olarak bu başlık altından görebilirsiniz. Peki, 11 Kasım 2020 altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 11.11.2020 13:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Önceki günü düşüşle kapatan bugün de hızlı düşüşünü sürdürüyor. Son günlerde kurda yaşanan inişli ve çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ne kadar sorusu merak konusu olurken, vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutmadan canlı ve anlık altın fiyatları rakamlarına göz atıyor. Bu noktada uzmanların yaptığı altın yorumları ise ayrı bir önem taşıyor. Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ve fiyatları ile ilgili son durumu canlı ve anlık olarak buradan takip edebilirsiniz. Peki, 11 Kasım 2020 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş bugün de sürüyor. Gram altının satış fiyatı bugün 488 TL'den işlem görüyor.

CANLI VE ANLIK GRAM, YARIM, TAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili anlık rakamlar şöyle;

Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.160,93

SATIŞ: 3.226,82

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 3.295,00

SATIŞ: 3.345,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 446,95

SATIŞ: 464,23

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.605,10

SATIŞ: 1.626,20

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 802,6000

SATIŞ: 813,2000

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 492,4290

SATIŞ: 492,5230

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.296,70

SATIŞ: 3.324,60

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Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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