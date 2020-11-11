Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Önceki günü düşüşle kapatan altın fiyatları bugün de hızlı düşüşünü sürdürüyor. Son günlerde kurda yaşanan inişli ve çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ne kadar sorusu merak konusu olurken, vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutmadan canlı ve anlık altın fiyatları rakamlarına göz atıyor. Bu noktada uzmanların yaptığı altın yorumları ise ayrı bir önem taşıyor. Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son durumu canlı ve anlık olarak buradan takip edebilirsiniz. Peki, 11 Kasım 2020 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş bugün de sürüyor. Gram altının satış fiyatı bugün 488 TL'den işlem görüyor.
Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili anlık rakamlar şöyle;
ALIŞ: 3.160,93
SATIŞ: 3.226,82
ALIŞ: 3.295,00
SATIŞ: 3.345,00
CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 446,95
SATIŞ: 464,23
CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 1.605,10
SATIŞ: 1.626,20