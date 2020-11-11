Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşte! 11 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet Altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Önceki günü düşüşle kapatan altın fiyatları bugün de hızlı düşüşünü sürdürüyor. Son günlerde kurda yaşanan inişli ve çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ne kadar sorusu merak konusu olurken, vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutmadan canlı ve anlık altın fiyatları rakamlarına göz atıyor. Bu noktada uzmanların yaptığı altın yorumları ise ayrı bir önem taşıyor. Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son durumu canlı ve anlık olarak buradan takip edebilirsiniz. Peki, 11 Kasım 2020 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş bugün de sürüyor. Gram altının satış fiyatı bugün 488 TL'den işlem görüyor.

CANLI VE ANLIK GRAM, YARIM, TAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili anlık rakamlar şöyle;