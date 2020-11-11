Son dakika haberi: Asgari ücret zam maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında açıkladı...

ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA NE OLUR?

Bugüne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda...