SON DAKİKA HABERİ: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

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HABERİ: Güncel ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar, nakit ihtiyacını arttırıyor. Bu durumda vatandaşların, bankaların sunduğu kredi paketlerine yönelmesine neden oluyor. Salgın sürecinde, pek çok kredi paketi sunan kamu bankalarının şu anki kredi paketleri de araştırılıyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 11 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:23 Son Güncelleme: 11.11.2020 12:24 ABONE OL
SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

haberi: Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

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SON DAKİKA HABERİ: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 11 Kasım
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