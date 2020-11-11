Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

Küçük bir çocuğun konuşmasıyla bu ülkenin bir istismarcıdan kurtulduğunun altını çizen Özkan, "Ben o çocuğa bütün milletimiz önünde teşekkür ediyorum. O çocuğa şunu demek istiyorum; Güzel çocuğum, iyi ki konuştun ve o istismarcıyı içimizden temizledin.