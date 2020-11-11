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Son dakika haberi... tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

Son dakika gelişmesi... 'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Köksar, 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, istismarda bulunulduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili sanık hakkında beraat kararı verdi. 621 yıl hapis kararı, 1 sanıklı davada bugüne kadar verilen en ağır ceza olarak tarihe geçti.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 20:32 Son Güncelleme: 11.11.2020 20:44 ABONE OL
Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Köksar, 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, istismarda bulunulduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili sanık hakkında beraat kararı verdi. 621 yıl hapis kararı, 1 sanıklı davada bugüne kadar verilen en ağır ceza olarak tarihe geçti.

Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Köksar SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Köksar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu ve adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatları da iddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 20 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarda bulunulduğu ileri sürülen 7 öğrenci için sanık hakkında beraat istedi.

Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

REKOR CEZA

Mahkeme başkanı kararını açıklamadan önce salonda duruşmayı izleyenlere, TCK'nın hangi maddelerine göre ceza tayininde bulunduklarını açıkladı. Başkan, cezada sanığın öğretmen oluşu, eylemini birden çok tekrarlamış olmasını da dikkate alarak verilen cezanın artırıldığına dikkat çekti. Mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini de açıkladı.

Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

"BUGÜN ADALET YERİNİ BULDU"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan da 27 çocuk içindeki bir çocuğun konuşmasıyla sanığın 600 yılı aşkın bir ceza aldığını vurguladı.

Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

Küçük bir çocuğun konuşmasıyla bu ülkenin bir istismarcıdan kurtulduğunun altını çizen Özkan, "Ben o çocuğa bütün milletimiz önünde teşekkür ediyorum. O çocuğa şunu demek istiyorum; Güzel çocuğum, iyi ki konuştun ve o istismarcıyı içimizden temizledin.

Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyeti'nin en önemli kararlarından birini verdi. Bize şu mesajı verdi; Adaleti doğru uygularsak çocukları kurtarabiliriz.

Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası

O yüzden 'Adalet mülkün temelidir' yazısı gönüllerimizde vuku buldu, bugün adalet yerini buldu." diye konuştu.

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Son dakika haberi... Türkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası
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