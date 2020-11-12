SON DAKİKA | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Aralık ayında uzaya fırlatılacak...

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AA Editör Masası'nda son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık." dedi.

Karaismailoğlu "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: "Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık" | Video

Karaismailoğlu şunları söyledi:

SANAYİCİLERE MÜJDE

Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz, onun da etüt plan çalışmaları bitmek üzere.

ARALIK'TA UZAYA FIRLATILACAK

Karaismailoğlu, "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak." dedi.