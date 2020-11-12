Kilis’te ticaret Limak’la canlandı

KİLİS'TE 5000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Limak Kilis Çimento Fabrika Direktörü Serdar Çelik, "Kilis Çimento Fabrikası, Polateli İlçesi, Dümbüllü Köyü sınırları içerisinde kuruludur. Tesis ve hammadde ocaklarını, Türkiye genelinde 11, yurtdışında 2 adet çimento fabrikası işletme tecrübesi ile çevreye ve paydaşlarına azami hassasiyet ve fayda sağlama prensibi ile işletmektedir.

250.000.000 MİLYAR DOLAR YATIRIM MALİYETİ

Entegre fabrikası ve bağlı tesislerinde, yöre insanlarının istihdamını birinci önceliği olarak gören Limak Çimento Grubu, Kilis Çimento Fabrikası yatırımı ile Kilis ilinde doğrudan ve dolaylı olarak 5 bin kişiye istihdam ve 250.000.000 milyar dolar (2 milyar TL) yatırım maliyeti ile Kilis tarihinin en büyük yatırımı olma gururunu yaşayarak, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

KİLİS ÇİMENTO 1 YILDIR ÜRETİM GEÇTİ

Limak Kilis Çimento Fabrika Direktörü Serdar Çelik şöyle devam etti:

"1 yıldan beri fabrikamız, ihracatta hedef pazarları, başta Suriye olmak üzere, Amerika, Kanada, Afrika ve Avrupa ülkeleri olup, Kilis'te üretilen ürünlerin Dünya pazarlarında yer bulması ile ülkemizin ve ilimizin ekonomisine her geçen yıl daha da fazla katma değer sağlayacaktır. Üretim faaliyetleri esnasında çevreye saygılı bir fabrika olmayı hedefleyen Limak Kilis Çimento, son teknoloji ekipman ve filtreler kullanarak, mevzuat sınırların çok daha altında emisyon kaynağı oluşturmaktadır. Maden ocakları işletmesinde, minimum ses, titreşim ve toz kaynağı oluşturmayı hedef haline getirmiş olan şirketimiz, tamamı ithal ve son teknoloji ekipman ve yöntemler kullanmaktadır. 2000 yılından iti-baren çimento sektöründe hizmet vermekte olan Limak Çimento Grubu, doğaya ve insanlara verdiği önem ve saygı ile faaliyet gösterdiği şehir ve bölgelerde saygınlık kazanmıştır."