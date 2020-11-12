Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Merkez Bankası başkanlığı görevine hafta içi Naci Ağbal'ın atanmasının ardından binlerce vatandaşın gözü Kasım ayı faiz kararı açıklamasına çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı tarih araştırma konusu haline gelirken piyasaların merakla beklediği ve direkt olarak etkileneceği Kasım ayı MB faiz kararı ilk kez yeni başkan Naci Ağbal tarafından verilecek. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar…
Merkez Bankası PPK faiz kararı, Kasım ayında alınacak kararlar ile yeniden revize olacak. Bu kapsamda piyasaların gözü gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve getirilmesi sonrasında yaptığı ilk açıklamada fiyat istikrarına vurgu yapmıştı…
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.
Ağbal'ın yazılı açıklaması şöyle:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
"Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır.
"Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.
"19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."