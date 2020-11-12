Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Merkez Bankası başkanlığı görevine hafta içi Naci Ağbal'ın atanmasının ardından binlerce vatandaşın gözü Kasım ayı faiz kararı açıklamasına çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı tarih araştırma konusu haline gelirken piyasaların merakla beklediği ve direkt olarak etkileneceği Kasım ayı MB faiz kararı ilk kez yeni başkan Naci Ağbal tarafından verilecek. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası PPK faiz kararı, Kasım ayında alınacak kararlar ile yeniden revize olacak. Bu kapsamda piyasaların gözü gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve getirilmesi sonrasında yaptığı ilk açıklamada fiyat istikrarına vurgu yapmıştı…