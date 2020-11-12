SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında resmen açıkladı!

Türkiye'de çalışan her kesimin maaşlarına direkt ve dolaylı olarak etki eden asgari ücret ile ilgili son dakika tahminleri geldi. 2021 asgari ücret zammı için pazarlık önümüzdeki haftalarda başlayacak. Asgari ücret tespit komisyonuna işçi, işveren ve hükümet temscilcileri katılıyor. Asgari ücret ayrıca, asgari Geçim İndirimi (AGİ) başta olmak üzere, işsizlik ödeneği, bakım parası gibi gelirlerde de artış sağlıyor. Peki asgari ücret zammı ile neler değişecek? 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...
ASGARİ ÜCRET NELERE ETKİ EDİYOR?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
Son Dakika! 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak? İşte canlı yayında 2021 asgari ücret hesabı açıklaması | Video
ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA NE OLUR?
Bugüne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda...
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz
Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.
SON 10 YILLIK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU
2010 599,12 760,50 9,7 6,53
2011 658,95 837,00 9,96 6,40
2012 739,79 940,50 12,20 10,45
2013 803,68 1.021,50 8,61 6,16
2014 891,03 1.134,00 11,01 7,40
2015 1.000,54 1.273,50 12,30 8,17
2016 1.300,99 1.647,00 29,32 8,81
2017 1.404,06 1.777,50 7,92 8,53
2018 1.603,12 2.029,50 14,17 11,92
2019 2.020,40 2.558,40 25,45 20,30
2020 2.324,70 2.943,00 15,03 11,84
2021 2.672,6(T) 3.384,45 (T) 15,00 (T) 10,5-12,1 (T)
T: Tahmini