Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında resmen açıkladı!

: pazarlığı başlıyor! 2021 ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında resmen açıkladı!

pazarlığının başlamasına kısa bir süre kalırken, zam oranlarıyla ilgili haberleri de gelmeye devam ediyor. Türkiye'de çalışan her kesimi ilgilendiren zammıyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem flaş tahminlerinde bulundu. Vatandaşlar da konuyla ilgili internet üzerinden ' ne kadar olacak? '2021 asgari ücret ne kadar' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Öte yandan da önümüzdeki günlerde toplanacak. İşte canlı yayındaki son dakika asgari ücret zammı tahminleri...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:36 Son Güncelleme: 12.11.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında açıkladı...

Türkiye'de çalışan her kesimin maaşlarına direkt ve dolaylı olarak etki eden ile ilgili tahminleri geldi. 2021 için pazarlık önümüzdeki haftalarda başlayacak. Asgari ücret tespit komisyonuna işçi, işveren ve hükümet temscilcileri katılıyor. Asgari ücret ayrıca, (AGİ) başta olmak üzere, işsizlik ödeneği, bakım parası gibi gelirlerde de artış sağlıyor. Peki asgari ücret zammı ile neler değişecek? zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında açıkladı...

ASGARİ ÜCRET NELERE ETKİ EDİYOR?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

Son Dakika! 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak? İşte canlı yayında 2021 asgari ücret hesabı açıklaması | Video

Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında açıkladı...

ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA NE OLUR?

Bugüne kadar artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda...

Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında açıkladı...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz

Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.

Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında açıkladı...

SON 10 YILLIK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış oranı (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)

2010 599,12 760,50 9,7 6,53

2011 658,95 837,00 9,96 6,40

2012 739,79 940,50 12,20 10,45

Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında açıkladı...

2013 803,68 1.021,50 8,61 6,16

2014 891,03 1.134,00 11,01 7,40

2015 1.000,54 1.273,50 12,30 8,17

2016 1.300,99 1.647,00 29,32 8,81

2017 1.404,06 1.777,50 7,92 8,53

2018 1.603,12 2.029,50 14,17 11,92

Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında açıkladı...

2019 2.020,40 2.558,40 25,45 20,30

2020 2.324,70 2.943,00 15,03 11,84

2021 2.672,6(T) 3.384,45 (T) 15,00 (T) 10,5-12,1 (T)

T: Tahmini

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Canlı yayında resmen açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA