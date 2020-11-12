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| Bakan 'sahaya ve yerele iniyoruz' diyerek duyurdu: Yeni dönem başlıyor

haberi: Ticaret Bakanı , "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 12:00 Son Güncelleme: 12.11.2020 12:18 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan 'sahaya ve yerele iniyoruz' diyerek duyurdu: Yeni dönem başlıyor

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz" dedi. Pekcan, "Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz

Pekcan, "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik" dedi.

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SON DAKİKA | Bakan 'sahaya ve yerele iniyoruz' diyerek duyurdu: Yeni dönem başlıyor
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