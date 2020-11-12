SON DAKİKA HABERİ: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

Altın fiyatları, koronavirüs kaynaklı yükselişini sürdürürken, dün Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından ciddi bir düşüş eğilimi içerisine girdi. Büyük oranda değer kaybeden altının güncel durumu ise yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (12 KASIM PERŞEMBE)

Dün ciddi bir hareketlilik içerisinde olan altının gram fiyatı, sabah saatlerinde 469 lira civarında geziniyor. İlerleyen saatlerde altının izleyeceği yol ise merak konusu oluyor.

CANLI VE ANLIK GRAM, YARIM, TAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte, 12 Kasım Perşembe, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları;