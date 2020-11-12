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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

HABERİ: Güncel ve canlı – Gram, tam, , cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

ile ilgili gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Koronavirüs kaynaklı olarak pandemi sürecinde yükseliş gösteren altın Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüştü. Haftaya da yükselme eğiliminde giren altın, dün Başkan Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın ardından sert düşüşe geçmişti. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, ’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte , gram, ata, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları 12 Kasım Perşembe

Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:46 Son Güncelleme: 12.11.2020 13:46 ABONE OL
SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

, koronavirüs kaynaklı yükselişini sürdürürken, dün Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından ciddi bir düşüş eğilimi içerisine girdi. Büyük oranda değer kaybeden altının güncel durumu ise yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve çeyrek altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (12 KASIM PERŞEMBE)

Dün ciddi bir hareketlilik içerisinde olan altının gram fiyatı, sabah saatlerinde 469 lira civarında geziniyor. İlerleyen saatlerde altının izleyeceği yol ise merak konusu oluyor.

CANLI VE ANLIK GRAM, YARIM, TAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte, 12 Kasım Perşembe, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları;

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

TAM ALTIN

12 Kasım Perşembe günü tam altın fiyatı 3.160,93 TL'den alınırken, 3.226,82 satılıyor.

ALIŞ: 3.013,44

SATIŞ: 3.074,90

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTIN

12 Kasım Perşembe günü cumhuriyet altın 3.152,00 liradan alınırken, 3.200,00 liradan satılıyor.

ALIŞ: 3.142,00

SATIŞ: 3.190,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,76

SATIŞ: 442,23

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.527,90

SATIŞ: 1.542,90

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 763,80

SATIŞ: 771,30

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,20

SATIŞ: 468,29

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.153,50

SATIŞ: 3.181,50

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SON DAKİKA HABERİ: Güncel ve canlı altın fiyatları – Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?
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