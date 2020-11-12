İkinci el araç alım-satım işlemleri ile ilgili son dakika haberi: İkinci el otomobil alacaklar dikkat - Yeni dönem başladı

"GÜVENCE GETİRİYORUZ"

Dijital teknolojinin imkânlarını tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "Ticari işlemlerin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve alım-satımların daha hızlı tamamlanmasının araç piyasasındaki canlılığa da hizmet edeceğine inanıyoruz. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bu endişeleri ortadan kaldırıyor ve ikinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz."



