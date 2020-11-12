Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

İkinci el otomobillerle ilgili son dakika haberi geldi. Ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin ekim ayına göre yüzde 28, geçen aya göre ise yüzde 8 artış kaydedildi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 seviyesinde belirlendi.

İŞTE İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN ARAÇLAR

10. 8 bin 186 adet satış - Toyota