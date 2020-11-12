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haberleri: piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde belli oldu

alacaklar, online oto pazarında hangi aracın ne kadar sattığını merak ediyor. Gelen haberine göre; İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. 10 markanın ekim satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 75'ini oluşturdu. İşte Ekim ayında en çok satılan ikinci el araçlar...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:44 Son Güncelleme: 12.11.2020 11:46 ABONE OL
Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

İkinci el otomobillerle ilgili haberi geldi. Ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin ekim ayına göre yüzde 28, geçen aya göre ise yüzde 8 artış kaydedildi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 seviyesinde belirlendi.

İŞTE İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN ARAÇLAR

10. 8 bin 186 adet satış - Toyota

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

9. 10 bin 12 adet satış - Mercedes Benz

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

8. 10 bin 944 adet satış -

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

7. 11 bin 52 adet satış - Peugeot

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

6. 11 bin 360 adet satış - Hyundai

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

5. 11 bin 907 adets satış - Opel

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

4. 19 bin 402 adet satış - Fiat

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

3. 20 bin 259 adet satış -

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

2. 24 bin 825 adet satış -

Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu

1. 27 bin 662 adet satış - Volkswagen

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Son dakika haberleri: İkinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni haber! İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu
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