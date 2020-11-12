SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, piyasaların beşinci ve son işlem gününde de yakından edilecek. Son günlerde düşüş grafiği olan gram altının fiyatı bugün 466 TL seviyelerinden değer görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görürken son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz günler içerisinde düşüşe geçmişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 13 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.