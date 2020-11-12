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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

: 'da canlı bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve fiyatı ne kadar oldu?

Piyasaların son işlem gününde hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, 'dan güncel ve canlı altın fiyatları merak ediliyor. Düşüş eğiliminde olan fiyatı bugün 466 TL'den değer görüyor. Aynı anda çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, 13 Kasım 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 13 Kasım güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 06:27 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki hareketlilikleri, piyasaların beşinci ve son işlem gününde de yakından edilecek. Son günlerde düşüş grafiği olan gram altının fiyatı bugün 466 TL seviyelerinden değer görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarını görürken son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz günler içerisinde düşüşe geçmişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 13 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.126,20
  • Satış: 3.158,30

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.102,00
  • Satış: 3.149,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 467,88
  • Satış: 467,91

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.522,10
  • Satış: 1.543,80

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 761,10
  • Satış: 771,90

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.991,58
  • Satış: 3.052,62

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 423,89
  • Satış: 440,28

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
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