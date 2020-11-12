SON DAKİKA - Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

Altın fiyatları SON DAKİKA! Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, döviz kurları ve altın üzerindeki virüs kaynaklı ciddi hareketlilik de sürüyor. Son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaların ardından sert bir düşüş içerisine girdi. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise altın fiyatlarının izleyeceği seyiri merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (12 KASIM PERŞEMBE)

Dün ciddi bir hareketlilik içerisinde olan altının gram fiyatı, sabah saatlerinde 469 lira civarında geziniyor. İlerleyen saatlerde altının izleyeceği yol ise merak konusu oluyor.

CANLI VE ANLIK GRAM, YARIM, TAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte, 12 Kasım Perşembe, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları;