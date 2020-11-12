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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

- Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı : , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

Haberi… Kapalıçarşı’dan gelen güncel ve canlı , yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği konuşmanın ardından, altın ciddi bir düşüş eğilimi içerisine girdi. Altında yaşanan bu sert düşüş ise, anlık rakamlara olan ilgiyi arttırdı. Vatandaşlar bu noktada altının nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Küçük ölçekliden büyük ölçekliye kadar pek çok yatırımcı, Kapalıçarşı’dan gelecek olan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 12 Kasım gram, tam, ata, cumhuriyet, ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 12.11.2020 07:42 Son Güncelleme: 12.11.2020 07:42 ABONE OL
SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

! Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, döviz kurları ve altın üzerindeki virüs kaynaklı ciddi hareketlilik de sürüyor. Son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaların ardından sert bir düşüş içerisine girdi. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise altın fiyatlarının izleyeceği seyiri merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve fiyatları;

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (12 KASIM PERŞEMBE)

Dün ciddi bir hareketlilik içerisinde olan altının gram fiyatı, sabah saatlerinde 469 lira civarında geziniyor. İlerleyen saatlerde altının izleyeceği yol ise merak konusu oluyor.

CANLI VE ANLIK GRAM, YARIM, TAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte, 12 Kasım Perşembe, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları;

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

TAM ALTIN

12 Kasım Perşembe günü tam altın fiyatı 3.160,93 TL'den alınırken, 3.226,82 satılıyor.

ALIŞ: 3.041,16

SATIŞ: 3.103,14

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTIN

12 Kasım Perşembe günü cumhuriyet altın 3.152,00 liradan alınırken, 3.200,00 liradan satılıyor.

ALIŞ: 3.152,00

SATIŞ: 3.200,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 427,34

SATIŞ: 443,94

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.534,90

SATIŞ: 1.555,70

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 767,50

SATIŞ: 777,90

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 469,98

SATIŞ: 470,07

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.153,50

SATIŞ: 3.181,50

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

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SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?

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SON DAKİKA - Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?
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